Vegan kent: İzmir

23 Şubat 2022 Çarşamba, 16:57

İzmir, dünyada vegan beslenmeyi günlük yaşamına dahil etmiş ender şehirlerden. Vegan ve vejetaryen seçenekler, Alsancak ve Karşıyaka daha fazla olsa da İzmir’in tüm semtlerinde ve ilçelerine bulunması mümkün. Hatta Çeşme, Urla, Seferihisar gibi kıyı ilçeler de bu konuda zengin alternatiflere sahip. Bazıları öyle ilgi görüyor ki önceden rezervasyon yaptırmakta fayda var. Ayrıca menülerde zengin vegan tatlarının yanında vegan beslenmeyi tercih etmeyip sağlık sorunu olanlar için de seçenekler mevcut.

Mekân sayısının çokluğu kadar sundukları yiyeceklerin çeşitliliği de ilgi çekici. Menülerinde vegan kahvaltı seçenekleri, vegan mantı, vegan lahmacun, vegan burger, smoothie kaseleri, vegan atıştırmalıklar, salatalar ve birbirinden değişik içecekler dikkat çekiyor. Hatta vegan döner, baklava, sütlaç sunan mekânlar bile var. Sunduğu yüzlerce çeşit gözlemeyle hayli dikkat çeken mekânlarda. Kahve ve dondurma konusunda da hayli seçenek sunuluyor. Ayrıca bazı mekânlarda soya kıyması, soya eti, vegan yoğurt, vegan peynir, vegan tereyağı, humus, falafel, etsiz sucuk gibi ürünleri de satın alabiliyorsunuz.

Otları, yağları, yemekleriyle öne çıkan İzmir’in büyüklüğü ve çeşitliliğiyle dikkat çeken Bostanlı Organik Pazarı, Türkiye'nin en büyük açık hava pazarlarından biri olan Tire Salı Pazarı, dünya çapında 8 ülkede 28 üyesi bulunan Yeryüzü Pazarı (Earth Market) Ağı'nın Türkiye'deki tek üyesi olan Foça Yeryüzü Pazarı, 650 üretici ve bin 200 esnafıyla bölgenin en büyük pazarlarından tam 110 yıllık Ödemiş Cumartesi Pazarı ve Türkiye'nin ilk sakin kenti Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde kurulan Kaleiçi Organik Pazarı, sofraları yeşille lezzetlendiriyor.

İşte İzmir’in vejetaryen ve vegan dostu lezzzetlerinden bazıları; Arapsaçlı kuru fasulye, zeytinyağlı taze fasulye, ekşili Girit kabağı, kabak çiçeği dolması, kabak pabucaki, kenger, kereviz dolması, otlu peynirli ıspanaklı börekler, gözlemeler, enginar dolması, zeytinyağlı yaprak sarma, sebzeli lahana sarma, turp otu salatası, cibes, radika salatası, semizotu salatası, hardal otu salatası, sarmaşık salatası, deniz börülcesi, ısırgan otu salatası, helvacık otu kavurması, buğdaylı yer elması, peynirli Rum ezmesi, kabak tarator, enginar ızgara, ege ot tabağı, cunda ezme... (Kaynak: Visit İzmir)