Veli Ağbaba’dan para trafiği iddialarına yanıt: “Kendi kampanyamla ilgili kendi ödediğim tutardan bile bir algı…”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, aile şoförü Gökhan Cumalı üzerinden gündeme gelen para transferi iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Ağbaba, söz konusu ödemelerin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı dönemindeki seçim kampanyasına ait harcamalar olduğunu belirterek, “Kendi kampanyamla ilgili kendi ödediğim tutardan bile bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır" dedi.

SABAH GAZETESİ SERVİS ETMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in aile şoförü Gökhan Cumalı’nın dijital materyallerine ilişkin bilirkişi incelemesi tamamlandı. İncelemelerde, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile para transferlerine ilişkin yazışmalar bulunduğu iddia edildi.

Sabah gazetesinde yayımlanan WhatsApp mesajlarının ardından açıklama yapan Ağbaba, söz konusu yazışmaların soruşturmayla ilgisinin bulunmadığını belirtti.

“DEVLETE EMANET OLAN BU İÇERİKLERİN NASIL AHLAKSIZCA SERVİS EDİLDİĞİNİ BİLİYORUZ”

Ağbaba'nın açıklaması şu şekilde:

“Bugün Sabah gazetesinde, geçmişten bu yana tanıdığım, İstanbul’da zaman zaman şoförlüğümü yapan ve geçtiğimiz günlerde tutuklanan Gökhan Cumali ile ilgili, tutuklandığı soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan WhatsApp yazışmaları yayınlanmıştır.

1- Gizlilik olan bir dosyadan hukuksuzca servis edilen mesajlara bakıldığında, kendisini 16 Ocak’ta beni almak üzere otoparka çağırdığım görülmektedir.

2- Yine yazışmalarda kendisine, ailemle 4 Ağustos ‘da yurt dışına gideceğim için çantama koyduğum paranın eksik olduğunu sorduğum görülmektedir. Yurt dışı seyahatimiz tüm resmi kayıtlarda sabittir.

3- Diğer konu, Mart 2024’te, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğum dönemde seçim kampanyam için yapmış olduğum çeşitli ödemelerdir. Yani bana gelen değil benim gönderdiğim bir para vardır. Kendi kampanyamla ilgili kendi ödediğim tutardan bile bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır.

Yapılan tüm bu saldırılar, soruşturma konusu olmayan bu yazışmalar, bana ve benim üzerimden partimizin kurumsal kimliğine yapılan saldırılardır. Devlete emanet olan bu içeriklerin nasıl ahlaksızca servis edildiğini biliyoruz. Ve bunlarla ilgili tarihe not düşmek ve gelecekte yargı önünde hesaplaşmak üzere gerekli tüm hukuki haklarımı kullanacağım, bu iftiraları servis edenlerin de yayanların da hukuken sonuna kadar takipçisi olacağım.”