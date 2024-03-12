Vergiler ne olacak? Diyanet alkolü ‘lanetledi’ ama her yıl bütçeye milyarlarca lira giriyor

Torpille işe giren ve kopya çekip sınav kazananların aldıkları maaşın “helal” olduğunu öne süren Diyanet, alkollü içecek üreten, taşıyan, satan ve servis edenlere “lanet” edildiğini savundu. Buna karşın alkollü içkilerden milyarlarca liralık vergi alınıyor.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 12.03.2024 - 04:00
Vergiler ne olacak? Diyanet alkolü ‘lanetledi’ ama her yıl bütçeye milyarlarca lira giriyor
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Diyanet, alkollü içecek üreten, taşıyan, satan ve servis edenlere “lanet” edildiğini savunurken her yıl alkollü içkilerden milyarlarca lira vergi toplanıyor. Bu gelirler ÖTV içerisinde önemli bir yer tutuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre bu yıl ÖTV’den 1.4 trilyon lira gelir bekleniyor. Ocak ayında ÖTV’den sağlanan tahsilat 97.7 milyar lira. ÖTV gelirleri içerisinde alkollü içkilerden alınan ÖTV de önemli bir yer tutuyor.

Bu yıl alkollü içkilerden 107.2 milyar lira ÖTV geliri hedefleniyor. Ocak ayında alkollü içkilerden 8.4 milyar lira ÖTV tahsilatı yapıldı. Tahsilat tahakkuk oranı yüzde 74.3 oldu. Geçen yıl ÖTV’de toplam bütçe hedefi 817.2 milyar liraydı. 928.1 milyar lira tahsilat yapıldı.

HEDEFİN ÜZERİNDE

Alkollü içkilerden alınan ÖTV’de geçen yıl hedef 62.9 milyar lira olarak belirlenmişti. Tahsilat 69.1 milyar lira oldu. Alkollü içkilerden alınan ÖTV’de bütçe hedefinin üzerine çıkıldı. Tahsilat, bütçe hedefi oranı yüzde 109.7 olarak gerçekleşti. Toplanan ÖTV de diğer vergiler gibi ihtiyaç olan alanlarda harcanıyor. 

 


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