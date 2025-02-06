Verilen sözler tutulmadı, öneriler görüşülmedi, ülke kaderine terk edildi: Meclis yine depremi bekliyor

Yayınlanma: 06.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.02.2025 - 04:00

Geride kalan iki yıl boyunca verilen bu yasa teklifleri Meclis’in komisyonlarında “kaderine” terk edildi.

CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen’in depremde yakınlarını kaybeden veya evi zarar gören üniversite öğrencilerine iki yıl süreyle burs verilmesi ve talep etmeleri halinde öncelikli olarak yurtlara yerleştirilmesi için verdiği yasa teklifi 1 Ekim 2023’ten bu yana Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülmeyi bekledi. O dönem Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili olan Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın depremlerden ekonomik olarak olumsuz etkilenenlerin durumlarının korunması ve çeşitli vergi kolaylıkları sağlanması için verdiği yasa teklifi 8 Ağustos 2023’ten beri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda durdu.

YASALAR RAFTA KALDI

Meclis’in şimdiki yasama döneminde verilen depremzedelere ev eşyası yardımı yapılması ve yaşamını yitirenlerin yakınlarına prim ödeme ve çalışma süresi koşulları aranmaksızın ölüm aylığı bağlanması gibi öneriler de hâlâ görüşülmedi. Bunların yanında depreme karşı tedbir olarak verilen yasa teklifleri de rafta kaldı. Her bakanlıkta doğrudan bakana bağlı deprem dairesi başkanlıkları kurulması, her ilde o ilin valisinin başkanlık edeceği il deprem ve afet yönetimi kurulları oluşturulması, belediye bütçelerinin yüzde 40’ının kentsel dönüşüm çalışmalarına ayırılması gibi teklifler görüşülmedi.

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir’in bir ve ikinci derece deprem bölgesindeki illerde 4 kattan fazla yapılı binalarda deprem izolatörlerinin kullanımının zorunlu hale getirilmesi için verdiği yasa teklifi de 21 Ekim 2024’ten beri Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda bekliyor.