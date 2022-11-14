Veriler açıklandı: AİHM'e en çok başvuru Türkiye'den

AİHM tarafından açıklanan aylık istatistiklerde Türkiye’den yapılan başvuru sayısı dikkat çekti. İstatistiklere göre karara bağlanmamış 75 bin 350 dava dosyası bulunan AİHM'ye en çok başvuru yapan ülke 19 bin 850 dosya ile Türkiye oldu.

ANKA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 17:27
Veriler açıklandı: AİHM'e en çok başvuru Türkiye'den
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), aylık istatistikleri yayınlandı. 31 Ekim 2022 itibariyle Türkiye, 19 bin 850 dosya ile en fazla başvuru yapılan ülke oldu.

AİHM, istatistiklerine göre, 31 Ekim 2022 tarihi itibariyle AİHM önünde karara bağlanmamış (derdest) durumdaki başvuru sayısı toplam 75 bin 350 oldu. Türkiye 19 bin 850 başvuruyla ilk sırada yer aldı. Türkiye’yi 17 bin 50 başvuruyla Rusya, 10 bin 750 başvuruyla Ukrayna takip etti.

Toplam 37 ülkeden yapılan 8 bin 300 başvurunun dışında listede üst sıralarda yer alan diğer ülkeler de şunlar oldu:

  • Romanya, 4 bin 950 başvuru

  • İtalya, 3 bin 850 başvuru

  • Yunanistan, 2 bin 850 başvuru

  • Polonya, 2 bin 600 başvuru

  • Azerbaycan, 2 bin 200 başvuru

  • Sırbistan, bin 700 başvuru

  • Ermenistan, bin 250 başvuru

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