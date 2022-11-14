Veriler açıklandı: AİHM'e en çok başvuru Türkiye'den

14 Kasım 2022 Pazartesi, 17:27

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), aylık istatistikleri yayınlandı. 31 Ekim 2022 itibariyle Türkiye, 19 bin 850 dosya ile en fazla başvuru yapılan ülke oldu.

AİHM, istatistiklerine göre, 31 Ekim 2022 tarihi itibariyle AİHM önünde karara bağlanmamış (derdest) durumdaki başvuru sayısı toplam 75 bin 350 oldu. Türkiye 19 bin 850 başvuruyla ilk sırada yer aldı. Türkiye’yi 17 bin 50 başvuruyla Rusya, 10 bin 750 başvuruyla Ukrayna takip etti.

Toplam 37 ülkeden yapılan 8 bin 300 başvurunun dışında listede üst sıralarda yer alan diğer ülkeler de şunlar oldu: