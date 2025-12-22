Cumhuriyet Gazetesi Logo
Veriler ortaya koydu: Dünyada kişi başı en fazla ekmek tüketen ülke Türkiye

22.12.2025 11:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Dünya Bankası verilerine göre Türkiye, kişi başına yıllık 199,6 kilogram ekmek tüketimiyle dünya genelinde ilk sırada yer aldı. Listenin sonunda ise kişi başına yalnızca 1,75 kilogram ekmek tüketimiyle Hindistan bulunuyor.

Dünya Bankası verilerine göre Türkiye, kişi başına düşen yıllık ekmek tüketiminde dünya genelinde ilk sırada yer aldı.

TÜRKİYE İLK SIRADA

Ülkelere göre kişi başına yıllık ekmek tüketimi sıralamasında Türkiye, 199,6 kilogramla ilk sırada yer alırken, 135 kilogram tüketimle Sırbistan ikinci sırada bulunuyor. En düşük ekmek tüketimi ise yıllık 1,75 kilogramla Hindistan’da kaydedildi.

Ayrıca 2025 yılında küresel ölçekte ekmek üretiminden elde edilen gelirin, yıllık yüzde 6,25’lik büyümeyle 533,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

İşte yıllık kişi başına ekmek tüketimi:

  1. Türkiye: 199,60 kg
  2. Sırbistan: 135,00 kg
  3. Bulgaristan: 131,10 kg
  4. Ukrayna: 88,00 kg
  5. Kıbrıs: 74,00 kg
  6. Arjantin: 72,00 kg
  7. Yunanistan: 70,00 kg
  8. Danimarka: 70,00 kg
  9. Polonya: 70,00 kg
  10. Portekiz: 70,00 kg
  11. İrlanda: 68,00 kg
  12. Hollanda: 60,00 kg
  13. Macaristan: 60,00 kg
  14. Almanya: 57,00 kg
  15. Lüksemburg: 55,00 kg
  16. Finlandiya: 55,00 kg
  17. Rusya: 54,00 kg
  18. İsveç: 54,00 kg
  19. Norveç: 52,00 kg
  20. Fransa: 50,00 kg
  21. İsviçre: 48,00 kg
  22. Belçika: 47,00 kg
  23. Avusturya: 46,00 kg
  24. İspanya: 46,00 kg
  25. İtalya: 44,00 kg
  26. Suudi Arabistan: 39,00 kg
  27. Slovenya: 39,00 kg
  28. İngiltere: 37,00 kg
  29. Meksika: 33,50 kg
  30. Japonya: 28,30 kg
  31. Güney Afrika: 25,80 kg
  32. ABD: 17,00 kg
  33. Çin: 5,83 kg
  34. Endonezya: 4,70 kg
  35. Brezilya: 2,88 kg
  36. Nijerya: 2,26 kg
  37. Hindistan: 1,75 kg
