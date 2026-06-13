Veteriner hekimler sahada ölüm tehlikesiyle çalışıyor: ‘7/24 sahadayız ama iş güvenliğimiz yok’

Görevleri nedeniyle geçirdikleri Brusella gibi hastalıkların meslek hastalıklarına sevk edilmesi gerektiğini ancak SGK’nin bu sevkleri gerçekleştirmediğini ifade eden Mutluer, “KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) çobanlar için nasıl meslek hastalığı olarak geçiyorsa veteriner hekimler için de geçmelidir” dedi.

Veteriner hekimler; uzun çalışma saatleri, ağır saha koşulları, trafik tehlikesi, bakımsız işletmeler, güvensiz yapılar ve ihmaller nedeniyle her geçen gün daha da tükeniyor. Hekimler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılması ve mesleki risklerin görünür kılınmasını yetkililerden talep ediyor. Son olarak Veteriner Hekim-Sen, Balıkesir’de bir meslektaşlarının görevi sırasında büyük bir tehlike atlattığını açıkladı. Hekim hayvana aşı yaparken duvar çöktü. Şans eseri hekime ve hayvanlara zarar gelmedi. Bu kapsamda Veteriner Hekim-Sen Genel Başkanı Elif Budak Mutluer yaşadıkları sorunlara ve taleplerine ilişkin gazetemize konuştu. Kullanılan hizmet araçlarının yetersizliği ve eski olması, uzun ve yoğun yol görevleri, her türlü hava ve arazi şartında çalışma zorunluluğunun meslektaşlarının karşılaştığı başlıca sorunlar arasında olduğunu vurgulayan Mutluer, “7/24 sahadayız ama iş güvenliğimiz yok. İş güvenliğinin tamamen sağlanması bizim mesleğimizde çok zor. Çoğu aile işletmeleri güvenli koşullarda değil. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği açısından birçok meslek grubundan farklı risklerle karşı karşıya kalmaktayız. Arazide çalışırken iş güvenliği önlemleri almak için giyilen tulum, maske, gözlük vb. sıcağın altında olduğumuz için bu defa da cilt hastalıklarıyla karşı karşıya kalmaktayız” dedi.

‘DÜZENLİ SAĞLIK TARAMASI YAPILMALI’

Balıkesir'de 41 meslektaşının 31'inin, Afyon'da bir ilçede 11 personelin 9'unun Brusella (hayvandan insana bulaşan bakteriyel bir enfeksiyon) hastalığına yakalandığına dikkat çeken Mutluer, “Dünyada 800'den fazla zoonotik etken var. Bunları önlemek için sahadayız. Bu sırada bulaş olabiliyor. Veteriner hekim, veteriner sağlık tekniker ve teknisyenleri zorlu saha koşulları, uygulama zorluğu nedenleri ile hayvan-halk ve çevre sağlığını korumak için görevde. Ancak kendi sağlıklarını bile koruyamaz durumdalar” diyerek Tarım ve Orman Bakanlığının, çalışanlarını düzenli sağlık taramasından geçirmesinin hem çalışan hem de aile sağlığı için önemli olduğunun altını çizdi.

‘HASTALIĞA SGK ENGELİ’

Brusella gibi hastalıklara yakalanan meslektaşlarının söz konusu hastalığın meslek hastalığı olarak tanımlanması için yapılması gereken yasal mevzuatları yerine getirmeye çalıştığında bu defa da SGK'nin engeline takıldığını kaydeden Mutluer, “Meslektaşlarımızı iş yeri hekimleri SGK'ya yönlendirdiği halde SGK ilgili birimlere, hastaneye sevk etmemektedir. KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) çobanlar için nasıl meslek hastalığı olarak geçiyorsa veteriner hekim, veteriner sağlık tekniker ve teknisyenleri için de geçmelidir” diye konuştu.

‘KOKUYOR DİYE KÖTÜ ARAÇLAR VERİLİYOR’

Göreve gittikleri araçların ticari ömrünü tamamladığını söyleyen Mutluer, “Hareket halinde araçların bilyeleri dağılıyor, meslektaşlarımız ölümle burun buruna geliyor. Yaptığımız iş bakımından araçlar kokuyor diye bize en kötü araçlar verilmekte, biz milletimize devletin hizmetini götürüyoruz. İdareciler tarafından kötü araçlarla göreve gönderilmemiz hem moral ve motivasyonumuzu bozmakta hem de trafik kazalarına sebebiyet vermektedir” dedi.

‘FİİLİ HİZMET ZAMMI ELİMİZDEN ALINDI’

1949 yılından 2008 yılına kadar aldıkları Fiili Hizmet Zammı'nı, ‘diğer hekimler almadığı için anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle ellerinden alındığını’ anımsatan Mutluer, “Danıştay diğer hekimlik dallarına vermeyi değil bizden geri almayı tercih etti. 5434 sayılı Kanun'da yer almamıza rağmen 5510 ile veteriner hekim, veteriner tekniker ve teknisyenleri fiili hizmetten yararlandırılmamış ve anayasanın eşitlik ilkesi bu defa bizler için ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

‘YASA KAPSAMINA ALINMALIYIZ’

Mutluer taleplerini ise şu şekilde açıkladı: “Veteriner hekim, veteriner sağlık tekniker ve teknisyenlerine meslek hastalığı tazminatı ve fiili hizmet zammı verilmeli, düzenli sağlık taramaları yapılmalı, meslek hastalıkları olarak geçen zoonotik etkenler ve meslekler meslektaşlarımızı içerisini alacak şekilde tekrar güncellenmeli, 7/24 arazide olan veteriner hekim, veteriner sağlık tekniker ve teknisyenleri de arazi tazminatı almalı, göreve gittiğimiz araçların arazi koşullarına uygun olması sağlanmalı ve veteriner hekimler de Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmalı.”