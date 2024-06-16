Veterinerlerden kuduz açıklaması! 'Risk artıyor' demek doğru değil: 'Yılda 1-2 vaka görülüyor...'

Yayınlanma: 16.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.06.2024 - 04:00

AKP’nin sokak hayvanlarının “uyutulması” için yasa tasarısı hazırlığına tepkiler sürerken kuduz hastalığı da gündemden düşmüyor.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) konuya ilişkin önceki gün bir basın açıklaması düzenledi.

Sağlık Bakanlığı’nın kuduz riskli temas verilerine işaret edilen açıklamada “Buna göre ülkemizde, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin iken, 2023 yılında bu sayı 437 bine ulaşmıştır, yılda ortalama 1-2 insan kuduz vakası görülmektedir. Bu veriler doğru ise ‘kuduz riski artıyor’ demek doğru olmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada bakanlık verilere göre 2008’den beri “aşağı yukarı hep aynı sayıda insan kuduz vakası görüldüğünün” altı çizildi.

‘AVRUPA’DA DA BAŞARISIZ’

Kuduz çıkan bölgelerle sınırlı olmak kaydıyla önlem amaçlı “karantina uygulamasının” takip edilen yöntemlerden biri olduğu kaydedilen açıklamada, hastalığın önlenmesi için sahipsiz hayvanların itlaf edilmesinin geçmişte Avrupa’da denendiğine ve başarısız olunduğuna da dikkat çekildi.

‘AŞI DESTEKLENMELİ’

Açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

“Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü bilinenin aksine kuduz kontrolü açısından da sahipsiz köpeklerin itlaf edilmelerine geniş ölçüde karşı çıkmaktadır. Köpeklerin yok edilmesinin uzun vadede köpek yoğunluğunu azaltmadığı veya kuduzu kontrol altına almada başarılı olmadığı açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle toplu köpek itlafları kuduz kontrol stratejisinin bir parçası olmamalıdır. Bu strateji etkili olmamakla beraber sahipsiz köpekler hedef alındığında aşılama programlarına zarar verebilmektedir.”

Kuduz ile mücadelede en etkili yöntem olarak özellikle köpeklerde aşılama ile yüzde 70 bağışıklama seviyesi ulaşmak için aşılama çalışmaları ve mikroçiple kimliklendirmenin bir an önce başlatılması gerektiğini dile getiren TVHB, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yurtdışından gelen ve zaman zaman tedarik probleminin de yaşandığı kuduz aşılarına karşı Türkiye’de kuduz aşısı geliştirilmesinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamada kuduzun doğru aşılama ile yüzde 100 önlenebilen bir hastalık olduğu vurgulandı.

