Veysel Şahin'le irtibatlıydı... Şeref Yazıcı'nın hesapları donduruldu: 500 milyon dolarlık kripto varlığa el konuldu!

Yasadışı bahis baronu olarak bilinen Veysel Şahin'in malvarlığına el konulmasının ardından; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni bir hamle daha geldi.

Şahin ile irtibatlı olan Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu. Kripto hesabındaki 500 milyon dolara da el konularak iade işlemi başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Gelişmeye dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama geldi.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, aynı soruşturma kapsamında şüpheli Veysel Şahinle irtibatlı olduğu tespit edilen, şüpheli Şeref Yazıcı'nın yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunma şeklinde tezahür eden eylemi ile ilgili olarak haklarında 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları yönünden yürütülen soruşturma işlemleri kapsamında;

MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şüphelinin üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı tespit edilmiş olup, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı verilmiştir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarımız neticesinde şüpheli Şeref Yazıcı’ya ait global şirketlerde bulunan 500 Milyon Dolar değerindeki kripto varlıkları hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulmuş olup ülkemize iade işlemleri devam etmektedir. Soruşturma işlemleri tüm yönüyle, titizlik ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasadışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin’in 460 milyon Euro'luk kripto varlığı donduruldu; tüm malvarlığına el konuldu.

Operasyonun en dikkat çekici ayağını ise küresel kripto borsalarındaki varlıklar oluşturdu. Sulh Ceza Hakimliği'nin onayıyla, global platformlarda bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 460 milyon Euro olan kripto varlık hesapları donduruldu.

Söz konusu devasa tutarın Türkiye'ye iade edilmesi için uluslararası hukuk mekanizmaları işletilirken, adli makamların süreci titizlikle takip ettiği bildirildi.