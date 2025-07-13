Vezneciler metro istasyonunda intihar girişimi! Durak geçici olarak kapatıldı...

Metro İstanbul, M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nda yer alan Vezneciler istasyonunun, yolcu kaynaklı bir olay nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldığını duyurdu. Trenler istasyonda durmaksızın seferlerine devam ediyor.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Vezneciler istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Vezneciler istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Vezneciler istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

#MetroDuyuru #M2

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Vezneciler istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Vezneciler istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Vezneciler istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir. — Metro İstanbul (@metroistanbul) July 13, 2025

Yetkililer, olayla ilgili güvenlik ve teknik incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Metro seferlerinin ise diğer istasyonlarda planlandığı şekilde devam ettiği aktarıldı.