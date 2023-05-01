1 Mayıs coşkusu! Engin Altay'dan 'Taksim' sözü: İşçi sınıfı nerede isterse orada kutlayacak...
1 Mayıs coşkusu! Engin Altay'dan 'Taksim' sözü: İşçi sınıfı nerede isterse orada kutlayacak...
Cumhuriyet TV Muhabiri İrem Karataş Maltepe'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamalarına katılan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim'e, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay'a ve emekçilere mikrofon uzattı.
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