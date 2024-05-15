10-16 Mayıs Engelliler Haftası: Meclis'te tek bir kanun teklifi yok...

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10-16 Mayıs Engelliler Haftası: Meclis'te tek bir kanun teklifi yok...

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2024 Çarşamba, 14:24




10-16 Mayıs Engelliler Haftası: Meclis'te tek bir kanun teklifi yok...

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