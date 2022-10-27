12 yıl sonra saçına makas değdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 6. sınıfa başlayan 12 yaşındaki Baran Barış'ın doğduğundan bu yana makas değmeyen uzun saçlarına ilk kez makas değdi.
Hediye ve Osman Barış çiftinin 4 erkek çocuğundan biri olan Baran, uzun saçlarıyla dikkat çekiyor. 12 yıl önce Baran'ın babası oğlunun giderek uzayan saçlarını çok beğendi ve kestirmeye kıyamadı. Baran´ın boyu 1 metre 40 santimetreyi bulurken, saç uzunluğu ise 85 santimetreye ulaştı.
Aile, eğitim-öğretim dönemi başlamasına rağmen Baran'ın saçlarını kestirmeye yine kıyamadı. Okulunda Baran'ın erkek olduğunu fark eden öğretmenleri ve arkadaşları bu duruma şaşırıyor. 6. sınıfa başlayan Baran, ailesine saçını kestirmek istediğini söyledi.
Ailesi de Baran'ın isteğini geri çevirmedi. Baran, 12 yıl sonra ilk kez kuaföre giderek saçını kestirdi. Kesilen saç ise Lösemili Çocuklar Vakfına bağışlanacak. 1 saat süren tıraş sonucu uzun saçlarından kurtulan Baran, "Bundan sonra saçımı uzatmayacağım. Böyle mutluyum. Bir daha uzatmayacağım. Böyle çok güzel oldum. Çok da yakıştı. Çok güzel oldu. Yakışıklı oldum. Uzun saçlıyken beğeniyordum ama böyle daha güzel oldu. Saçlarım kesilirken heyecanlandım, mutluyum. Bir daha uzatmam. Böyle çok güzel oldu" dedi.
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