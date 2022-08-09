16 yaşındaki Beyza'yı katleden Selim Tekin öldü

09 Ağustos 2022 Salı, 13:55

Bahçelievler'de, 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı katleden 28 yaşındaki Selim Tekin hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde Selim Tekin isimli erkek Beyza Doğan'ın ailesinin evine gelerek zorla içeri girmiş, Doğan'ı banyoya götürerek ensesinden ateş etmişti. Tekin, daha sonra intihar girişiminde bulunmuştu.

O sırada evde bulunan Beyza Doğan'ın kardeşi "Kardeşimi kurtarın" diye bağırmış, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınmıştı fakat 16 yaşındaki Beyza Doğan, 2 gün süren yaşam mücadelesi kaybetti.