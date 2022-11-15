17 yıldır taktığı evlilik yüzüğü, itfaiye operasyonu ile çıkarıldı

15 Kasım 2022 Salı, 07:00

Alyansı parmağına sıkışan ve çıkaramayan Cemal Cam, Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giderek yardım talebinde bulundu. İtfaiye ekipleri; spiral, keski ve pense yardımıyla yüzüğü keserek parmaktan çıkardı. Cam, bir süredir parmağını sıkarak canını yakan alyansı çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yüzüğü çıkardıktan sonra parmakta bıraktığı izi gören itfaiye erleri, Cam’a, bugüne kadar yüzüğün sıktığının farkına varıp varmadığını sordu. Cam ise alyansın 2005 yılından bu yana parmağında olduğunu söyledi. İtfaiyeciler ise ‘Yenge şanslıymış’ yorumunda bulundu.

