200 liranın üzerindeki imza sahte mi? Merkez Bankası Başkanı Erkan sahte imza mı attı?

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200 liranın üzerindeki imza sahte mi? Merkez Bankası Başkanı Erkan sahte imza mı attı?

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2024 Pazartesi, 12:35

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 7 Aralık 2023’te piyasaya sürülen 200 TL’lik yeni banknotlardaki Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın imzasının, gerçek imzası olmadığını söyledi.

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