200 liranın üzerindeki imza sahte mi? Merkez Bankası Başkanı Erkan sahte imza mı attı?
200 liranın üzerindeki imza sahte mi? Merkez Bankası Başkanı Erkan sahte imza mı attı?
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 7 Aralık 2023’te piyasaya sürülen 200 TL’lik yeni banknotlardaki Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın imzasının, gerçek imzası olmadığını söyledi.
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