“2023' e küresel ekonomide işsizlik damga vuracak "

09 Ocak 2023 Pazartesi, 19:00

Zararın karşılanması için para basılacağını ve bu durumun işsizliğin artmasının, ekonomik durgunluk görülmesinin ardından yaşanacağını iddia eden Öz, izleyicilere “İşsizlik artacak. Bu yüzden bizi izleyenlerin, özellikle işimi kaybedebilir miyim senaryosuna hazırlıklı olmaları gerekiyor. Hem birçok yerde ekonomiler yavaşlayacak hem de enflasyon bir süre daha yukarıda kalmaya devam edecek. Yani stagflasyon ortamında olacağız. Hem de bunların üzerine piyasa erimesi krizi de olabilir. Çöküşün etkilerini hissedeceğimiz tarih en geç 2023’ün ikinci yarısında gelecektir.” şeklinde öngörü ve uyarılarını aktardı.