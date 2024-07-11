30 yıllık anahtarcı isyan etti: Bu gidişle çalıştıracak Türk işçi bulamayacağız...

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30 yıllık anahtarcı isyan etti: Bu gidişle çalıştıracak Türk işçi bulamayacağız...

IHA
11 Temmuz 2024 Perşembe, 17:18





Sivas'ta yaklaşık 30 yıldır anahtarcılık yapan Murat Mursal, artık gençlerin masa başı iş istediğini söyleyerek, bu gidişle unutulmaya yüz tutmuş mesleklerde artık çalıştıracak Türk işçi bulamayacaklarını belirtti.

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