30 yıllık anahtarcı isyan etti: Bu gidişle çalıştıracak Türk işçi bulamayacağız...
30 yıllık anahtarcı isyan etti: Bu gidişle çalıştıracak Türk işçi bulamayacağız...
Sivas'ta yaklaşık 30 yıldır anahtarcılık yapan Murat Mursal, artık gençlerin masa başı iş istediğini söyleyerek, bu gidişle unutulmaya yüz tutmuş mesleklerde artık çalıştıracak Türk işçi bulamayacaklarını belirtti.
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