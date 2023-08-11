5.3'lük depremin ardından Malatyalılar geceyi dışarıda geçirdi

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5.3'lük depremin ardından Malatyalılar geceyi dışarıda geçirdi

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2023 Cuma, 12:37


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