70 yaşındaki terzi Sıtkı Usta'nın meslek aşkı hayran bırakıyor
Kütahyalı terzi Sıtkı Aşar, 58 yıl önce başladığı mesleğini ilk günkü heyecanla devam ediyor.
Asım Gündüz Caddesi Genç Sokak'taki iş yerinde terziliğini sürdüren Aşar, valilerden savcılara kadar birçok devlet erkânının da tercihleri arasında yer aldığını dile getirdi.
58 yıl önce terzilikle tanıştığını söyleyen 70 yaşındaki Sıtkı Aşar, “Mesleğe 1965 yılında Tavşanlı ilçemizde başladım. Askerden sonra Kütahya’ya geldim ve 1973 yılında dükkânımı açtık ve o gün bu gündür bu çarşıda terzilik yapıyorum. Terzilik mesleğinde 58 yıl nasıl geçti hiç anlamadım. Asım Gündüz Caddesi Genç Sokak'ta açtığım bu dükkânımda da 51 senedir hizmet vermeye devam ediyorum. Benim asıl işim takım elbise kıyafet dikimi. Burada gelen müşterilerimize özel takım elbiseler, yelekler, kıyafetler, manto, ceket dikiyoruz ve kendilerine özel bir tasarım çıkartıyoruz" dedi.
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