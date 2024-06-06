8 Haziran'da uzaya gidecek: Atasever 7 deneye imza atacak

06 Haziran 2024 Perşembe, 15:59

Türkiye'nin 8 Haziran'da uzaya göndereceği ikinci astronotu elektronik mühendisi Tuva Cihangir Atasever, "Mikro yer çekimi koşullarında geçireceğimiz süre yalnızca 3 dakika. Yani o üzerinde taşıyacağım 3 farklı deneyi gerçekleştirmek için 3 dakikalık bir sürem olacak" dedi.