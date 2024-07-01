98. Gazi Koşusu'na ünlü akını

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98. Gazi Koşusu'na ünlü akını

DHA
01 Temmuz 2024 Pazartesi, 16:09




98’inci Gazi Koşusu’nu Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı Dragon Flame adlı safkan kazandı. Türk at yarışçılığının derbisini ünlü isimler Hipodrom.com’un özel locasından takip etti.

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