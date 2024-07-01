98. Gazi Koşusu'na ünlü akını
98. Gazi Koşusu'na ünlü akını
98’inci Gazi Koşusu’nu Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı Dragon Flame adlı safkan kazandı. Türk at yarışçılığının derbisini ünlü isimler Hipodrom.com’un özel locasından takip etti.
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