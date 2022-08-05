Abdurrahman Dilipak: 'Ankara siyaseti bütün kanatları ile kaset ve dosyalara boğulmuş'

Yeni Akit yazarı Abdurrahim Dilipak, bugünkü "Kim bu Kadir Sütçü" başlıklı yazısında deprem uzmanı Kadir Sütçü ve benzer kişilerin yeteri kadar itibar görmediğini öne sürdü.

"Kadir Sütçü, deprem öncesi yerden çıkan gaz ve elektromanyetik dalgaların salınımının kaz ve köpek gibi hassas ya da yeraltında yaşayan karınca, köstebek, yılan gibi canlıların, balıkların hareketleri üzerindeki etkilerinden yola çıkarak bir takım öngörülerde bulunulabileceğini söylüyor ve bunları uygulamaları ile de gösteriyor" diyen Dilipak, "Ama bu bilgiler, batının dayattığı şablonlara uygun olmadığı için itibar görmüyor" ifadelerini kullandı.

"KASET VE DOSYALARA BOĞULMUŞ"

Siyasetçilere tepki gösteren Dilipak, "Ankara siyaseti bütün kanatları ile kaset ve dosyalara boğulmuş, bu işler kimin umurunda" dedi.



