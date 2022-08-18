Açık pencere hırsızı binaya böyle tırmandı
İstanbul Kâğıthane’de sıcaklar yüzünden açık bırakılan pencerelerden evlere girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Kağıthane, Çağlayan ve Gültepe'de Mahallelerinde iki ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerin bir olayda güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi. Görüntülerde şüphelinin binaya tırmandığı ardından pencereden içeri girdiği görüldü.
Şüphelinin elinde eldiven yüzünde ise maske olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede şüpheliler Rahmi E.(19) ile suç ortağı C.S.(17) 'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Rahmi E.'nin 1, yaşı küçük olduğu için Çocuk Büroya teslim edilen C.S.'nin ise 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin sıcak havalar nedeniyle açık bırakılan pencereleri takibe aldıkları, buralara tırmanarak hırsızlık yaptıkları belirlendi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.
Video Haberler
- Telefon batarya bir anda elinde patladı: İşte o anlar
- Örümcek adam İstanbul'da
- Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
- 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikatı yapıldı
- Para dolu çantayı sahibine ulaştırdılar
- 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ açıklarında
- Ümraniye'de hareketli dakikalar
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahneye atladı: 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
- Seçimler Bozdağ’ın kardeşine emanet
- Paylaşımını sildi, danışmanını suçladı
- Son nokta konuldu, bir tarih öne çıkıyor
- Trafikte yeni kurallar; artık izin yok
- Sahneye atlayan genç gözaltına alınmış
- CHP'den, iktidara 'normalleşme' adımı tepkisi
- İstanbul'da İYİ Partililere saldırı
- Cumhuriyet tarihinde ilk Ermeni kaymakam
- Demirtaş, AKP'li Turan'ı böyle ti'ye aldı