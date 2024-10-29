Adanalı minikler Cumhuriyet'in ilanını gazete dağıtarak duyurdu
Adanalı minikler Cumhuriyet'in ilanını gazete dağıtarak duyurdu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Zahit Çetin İlköğretim Okulu yönetimi tarafından hazırlanan gazeteyi minik öğrenciler Cumhuriyet Meydanı’nda dönemin kıyafetleriyle ‘Yazıyor, Yazıyor Cumhuriyet’in ilan edildiğini yazıyor’ sloganı ile vatandaşlara dağıttı. Protokol temsilcileri gazete dağıtan öğrencileri tebrik edip başarılar dilerken, vatandaşlar da küçük öğrencilere yoğun ilgi gösterdi. Esnaf ve vatandaşları geçmişe götüren minik öğrenciler çevredekiler tarafından beğeni topladı.
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