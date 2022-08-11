Afyonkarahisar’da zorunlu iniş yaptığı açıklanan uçak günün aydınlanmasıyla görüntülendi

11 Ağustos 2022 Perşembe, 12:37

Olay, dün akşam Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Çiftliğinde meydana geldi. Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait olduğu açıklanan 2 kişilik eğitim uçağı kalktıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

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