Afyonkarahisar’ın bulgurlarının lezzeti bu taş değirmenden geliyor

24 Ekim 2022 Pazartesi, 07:00

İscehisar ilçesine bağlı Seydiler kasabasında 52 yıl önce 80 kilometre ötedeki değirmene bulgur ve un öğütmeye giden Osman ve Latife Özkara çifti, gidiş ve gelişin at arabaları ile 2 gün sürmesi üzerine kasabada bir değirmen yaptırmaya karar verdi.

Kasabasına kurduğu taş değirmende 52 yıldır bulgur yapan ve köpek unu öğüten Osman Özkara, Afyonkarahisar’ın hemen hemen birçok köyünden kendisine bulgur ve köpek unu öğütmeye gelenlerin olduğunu söyledi. Günlük 800 ile bin TL arasında kazanan Özkara, parası olmayanlardan ise ücret almıyor.



Bulgurların taş değirmende tamamen doğal öğütüldüğünü kaydeden Özkara, değirmeni eşi Latife Öz kara ile birlikte işlettiğini söyledi. Özkara, “Burada öğütülen bulgurlar tamamen doğal. Bazen binde bir günlük bin lira kazanıyorum. Bugün iyiydi çok şükür. Bugün 800 lira falan kazandım. Bal satan parmağını yalar. Ben öldükten sonra bu işi yapacak kimse yok. İki oğlum var, gelmezler de etmezler de. 40 köyden buraya bulgur ve köpek unu yaptırmaya gelirler. Bunlar tamamen doğal. Çoğu bulguru tam kaynatmıyor. Kazanlarla kaynatanlar güzel kaynatır. Sonra kuruturlar, taşını ayıklarlar ve burada çektirirler. Bu bulgurlar daha lezzetli olur” diye konuştu.

