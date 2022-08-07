Ağabeyi, kardeşi ve yeğenleri tarafından cadde ortasında sopayla darp edildi

07 Ağustos 2022 Pazar, 10:22

Olay, 14 Temmuz'da Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Atsız evine gitmek istediği sırada cadde üzerinde bir araç tarafından durduruldu. Önce zorla arabaya bindirilmek istenen Atsız, ardından yere yatırılıp sopalarla saldırıya uğradı. Çevredeki esnaf tarafından kavga güçlükle ayrıldı. Darp raporu alan Rıdvan Atsız, kendisine saldıran 4 kişi hakkında şikayetçi oldu. Atsız’a sopayla saldıranların ağabeyi, kardeşi ve 2 yeğeni olduğu öğrenildi. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Atsız'ın yürürken bir araca zorla bindirilmeye çalışıldığı, sopalarla dayak yediği ve çevredeki esnafın olay yerine koşup müdahale ettiği görülüyor.