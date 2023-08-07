Akbelen'de büyük buluşma... Oyuncu Levent Üzümcü 5'li çeteyi eleştirdi!

07 Ağustos 2023 Pazartesi, 11:33

Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin maden sahası için Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimini protesto etmek üzere düzenlenen "Büyük Buluşma”ya Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşlar katıldı.

Oyuncu Levent Üzümcü, "Buradaki köylülerin topraklarını satın alıp onların üzerine çöken insanlara sormak lazım, ülke bir şirket yönetilir gibi mi yönetilir? Belki cümleyi böyle kurarsan anlaşılabilir ama vatan bir şirket gibi yönetilmez" dedi.

