Akbelen'de büyük buluşma... Oyuncu Levent Üzümcü 5'li çeteyi eleştirdi!
Akbelen'de büyük buluşma... Oyuncu Levent Üzümcü 5'li çeteyi eleştirdi!
Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin maden sahası için Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimini protesto etmek üzere düzenlenen "Büyük Buluşma”ya Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşlar katıldı.
Oyuncu Levent Üzümcü, "Buradaki köylülerin topraklarını satın alıp onların üzerine çöken insanlara sormak lazım, ülke bir şirket yönetilir gibi mi yönetilir? Belki cümleyi böyle kurarsan anlaşılabilir ama vatan bir şirket gibi yönetilmez" dedi.
Video Haberler
- Oyuncu Levent Üzümcü Akbelen'de 5'li çeteyi eleştirdi!
- Gündem Özel'in bu haftaki konuğu Ali SİRMEN
- Tutar sitesi’nde neler oluyor?
- Ekonomi yazarı İbrahim Ekinci iktidara ateş püskürdü!
- Tezel, emekliye yapılacak zammı rakam vererek anlattı...
- Emekliler maaş zamlarını protesto etti!
- Ekonomist Yalçın Karatepe'den enflasyon değerlendirmesi
- Hüseyin Baş'tan iktidara zehir zemberek sözler!
- Ekrem İmamoğlu, İstanbul için yeniden aday olacak mı?
- Türkiye yüzyılı Çeşme'deki doğal sit alanı 'beach c
En Çok Okunan Haberler
-
- Mustafa Balbay’dan çarpıcı kulis bilgisi
- 'Oy kaybının faturasını' kesmeye hazırlanıyor
- Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem
- Demokrat Parti'den yerel seçim kararı
- Ali Erbaş için harekete geçildi
- İstanbul'dan taşınıyor!
- TKDF’den ‘Karabulut cinayeti’ açıklaması
- İlgezdi'den İmamoğlu'na sert çıkış
- Önce haberlere erişim engeli, ardından göreve iade
- 'Esenyurt'u AKP iktidarı bozdu'