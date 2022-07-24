Akdeniz'de zehirli deniz kestanesi istilası

24 Temmuz 2022 Pazar, 11:27

Türkiye’nin Akdeniz’de en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan kentlerden Mersin’de doğal ve yapay resiflerde popülasyon kuran istilacı zehirli uzun dikenli deniz kestanesinin türler arası rekabet ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla proje başlatıldı.

Bu çerçevede Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Ayas ile birlikte oluşturulan ekip turizmin gözbebeği Kızkalesi ile Narlıkuyu arasında bir koyda Mayıs ayında yapılan ilk dalışın ardından şimdi de ikinci çalışmayı gerçekleştirdi.

Mayıs ayında 34 adet istilacı tür dikenli deniz kestanesinin çıktığı 9’ar metrekarelik 2 alanda bu kez 37 adet çıkması dikkat çekti. Yapılan çalışma ile istilacı türün 2 ay içerisinde aynı noktalarda yüzde 108’lik artış göstermesi ilerleyen süre içerisinde turizm için de tehlikeyi gözler önüne serdi.