AKP iktidarı yeni bir torpile imza attı!

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Yazılı sınavdan aldığı düşük puanla 700. sıralarda olan Ali Serttaş, AKP'li babası sayesinde mülakatta 91 puan verilerek kaymakam yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2023 Cuma, 16:59


cumhuriyet tv Barış Pehlivan AKP Ali Serttaş

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