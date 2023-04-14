AKP iktidarı yeni bir torpile imza attı!
Yazılı sınavdan aldığı düşük puanla 700. sıralarda olan Ali Serttaş, AKP'li babası sayesinde mülakatta 91 puan verilerek kaymakam yapıldı.
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