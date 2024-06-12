AKP'li emekli "Gerçekten üzülüyorum" diyerek anlattı: Zam için devletime hiç sitem etmiş değilim...

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AKP'li emekli "Gerçekten üzülüyorum" diyerek anlattı

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2024 Çarşamba, 11:21





AKP'li emekli "Gerçekten üzülüyorum" diyerek anlattı: Zam için devletime hiç sitem etmiş değilim...

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