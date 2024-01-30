AKP'nin Ankara adayı Altınok Alevi Federasyonu ve Dernekleri ile bir araya geldi: Başkası yapamazdı
AKP'nin Ankara adayı Altınok Alevi Federasyonu ve Dernekleri ile bir araya geldi: Başkası yapamazdı
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, Alevi Federasyonu ve Dernekleri ile Mamak’ta bir araya geldi. Altınok, “Seçimden seçime değil gönlümüz canlara her zaman açıktır. Hüseyin Gazi Cemevimizi bir inanç merkezi yapacağız. Oraya bir ring yapacağız. Çünkü arabası olan çıkabiliyor olmayanlar maalesef soluk soluğa çıkıyor. Dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyemizde bir cemevi-alevi irtibat büromuz olacak” dedi.
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