AKP'nin 'çorak' hatıra ormanı alay konusu haline geldi: 'Ormana bak maaşallah!'
Van'da AKP İl Başkanlığı tarafından 'hatıra ormanı' yapılmak istenen arazide, ağaçlardan geriye sadece tabela kaldı.
Van'ın Edremit İlçesi’nde bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki boş alana geçen yıl AKP Van İl Başkanlığı tarafından ‘AK Parti İl Başkanlığı Hatıra Ormanı’ tabelası dikildi. Ancak tabelanın dikildiği alanda ağaçların bulunmadığı görüldü.
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