AKP'nin 'çorak' hatıra ormanı alay konusu haline geldi: 'Ormana bak maaşallah!'

11 Ağustos 2022 Perşembe, 10:17

Van'ın Edremit İlçesi’nde bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki boş alana geçen yıl AKP Van İl Başkanlığı tarafından ‘AK Parti İl Başkanlığı Hatıra Ormanı’ tabelası dikildi. Ancak tabelanın dikildiği alanda ağaçların bulunmadığı görüldü.

Odatv'de yer alan habere göre bölgede Orman Şefliği Müdürlüğü bulunmasına rağmen, ormanı olmayan birkaç ilden biri olan Van’da, ağaç dikmek, orman oluşturmak yerine, hatıra ormanı tabelası dikme işi bir hayli fazlalaştı.

Habere göre boş araziye daha önce fidanlar ekilmiş ancak bölgede ağaçların tutmaması nedeniyle arazi çorak bir halde kalmıştı. Tabela ise bir türlü sökülmeyince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan ilgili videoda, görüntüleri cep telefonuyla çeken yurttaşın "Ormana bak maaşallah! Şu ta ilerde bir ağaç görüyor musunuz? Orman buymuş, başka orman mı var?" dediği duyuluyor.