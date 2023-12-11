AKP’nin kalesinde 'asgari ücreti' sorduk: Emekli yurttaş açtı ağzını yumdu gözünü: Emekliler ölsün..

Abone Ol google-news

AKP’nin kalesinde 'asgari ücreti' sorduk..

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2023 Pazartesi, 17:07

Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri İrem Karataş Gaziosmanpaşa'da "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye sordu.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler