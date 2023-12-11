AKP’nin kalesinde 'asgari ücreti' sorduk: Emekli yurttaş açtı ağzını yumdu gözünü: Emekliler ölsün..
AKP’nin kalesinde 'asgari ücreti' sorduk..
Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri İrem Karataş Gaziosmanpaşa'da "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye sordu.
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