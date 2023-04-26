Aktif olmayan Akkuyu Santral'i seçim propagandasına alet edildi

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AKP iktidarının hedefi 14 mayıs öncesi Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'ni açmaktı ama evdeki hesap çarşıya uymadı.

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2023 Çarşamba, 16:49

Mersin'de bulunan Akkuyu Nükleer Santral'i tam aktif hale gelmeden ve inşaat devam ederken yakıt getirilmesinin seçim propagandası olduğunu belirten uzmanlar tepki gösterdi. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, ''Siyasi iktidar böylesine bir riski seçim yatırımı olarak alıyor'' dedi.

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