Aleviler, Ankara'da saldırıları protesto etti: Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz; yaklaşımlarınız bu saldırılara zemin hazırlıyor

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Alevi kurumları Ankara’nın Mamak ilçesinde Cemevlerine yönelik saldırıları protesto etti. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, "Dün bu ülkenin başkentinde 4 ayrı yerde, Alevilerin ibadethanelerine ve mekânlarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

ANKA
31 Temmuz 2022 Pazar, 19:39

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Demokratik Alevi Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği dün Ankara’da Cemevlerine ve Alevi derneklerine yapılan saldırıyı bu akşam Mamak Tuzluçayır’da protesto etti. Protestoya, çok sayıda siyasi parti, CHP ve HDP milletvekili, sivil toplum kuruluşu destek verdi.   

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Alevi Mamak Cemevi Ankara

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