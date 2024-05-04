Ali Erbaş'ın makam aracı Meclis gündeminde! Veli Ağbaba: İnsanda vicdan olur, ahlak olur

04 Mayıs 2024 Cumartesi, 13:46













CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM’de yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a AUDİ A8 marka makam aracı kiralanmasını eleştirdi. İktidarın tasarruf tedbirleri genelgesini de hatırlatan Ağbaba, “Ağbaba, "Bu aracın bir günlük kirası 25 bin TL yani bir emekli 2.5 aylık maaşı ile bu arabaya binebiliyor. 1 asgari ücretli 1.5 maaşıyla bu arabaya binebiliyor. Ya insanda vicdan olur, ahlak olur. Allah bunları ıslah etsin" dedi.