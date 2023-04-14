"Allah benim ömrümden alsın Erdoğan'ın ömrüne koysun"

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Cumhuriyet TV ekibi Gaziosmanpaşa'da yurttaşlara "Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı" diye sordu. Erdoğan'ı destekleyen bir yurttaş "Allah benim ömrümden alsın Erdoğan'ın ömrüne koysun" dedi.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2023 Cuma, 17:43


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