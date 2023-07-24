Almanya'da hastane randevusuna bir gün geç giden Türk, işlem yapılmayınca küfürler savurdu
Almanya'da hastane randevusuna bir gün geç giden Türk, işlem yapılmayınca küfürler savurdu
Video Haberler
- Beşiktaş’ta taksicilerin kavgası kameralara yansıdı
- Almanya'da yaşayan Türk hastaneyi birbirine kattı!
- Deprem yardımı alamayan depremzedenin isyanı!
- Erdoğan dün açılışını yaptı bugün sistem çöktü!
- Kadınlar EPDK’nin önünde Erdoğan’a ateş püskürdü!
- Tunç Soyer, Türkiye Tiyatro Buluşmasında konuştu
- Yol isteyen taksiye önce çarptı sonra darp etti!
- Kapalıçarşı'da yurttaşın 'faiz kararı' isyanı!
- Faiz kararının ardından para uzmanından kritik uyarı...
- ‘Tayyip bey son golü güzel attı’
En Çok Okunan Haberler
-
- İETT otobüsünde yol boyunca dans ettiler
- ‘3 hafta içinde... '
- Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
- 'Burası Müslüman bir ülke sarılamazsınız'
- AKP'den şaşırtmayan hamle!
- Fatih Portakal 'haberim var' diyerek dönüş tarihi verdi
- Uzmanından ‘aşırı sıcak hava’ uyarısı
- Akbelenliler sabah baskınına isyan etti
- Memur-Sen: Seyyanen zam memur emeklisine de yansıtılmalı
- Sokak ortasında kadını döverek bayıltan şahıs yakalandı