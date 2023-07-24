Almanya'da hastane randevusuna bir gün geç giden Türk, işlem yapılmayınca küfürler savurdu

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Almanya'da hastane randevusuna bir gün geç giden Türk, işlem yapılmayınca küfürler savurdu

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2023 Pazartesi, 11:24


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