Amaç çocukları okuldan uzaklaştırmak mı? Eğitimde büyük kıyım!

21 Ağustos 2024 Çarşamba, 15:30

Birkaç gün önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'yeni eğitim müfredatı genelgesi' paylaşıldı ve tartışmaların odağı haline geldi. İlkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9. sınıflarda başlayıp, zamanla tüm sınıflara yayılması planlanan müfredat eğitimciler tarafından çokça eleştirildi.

ÖĞRENCİLER GÜNÜN GERİ KALANINI KURAN KURSUNDA TAMAMLAYACAK

Eleştirilerin yöneldiği bir diğer nokta ise MEB tarafından belirlenen liselerin öğrencilerinin öğleden sonra okul yerine 'Kuran Eğitim Merkezi'ne gönderilecek ve günün geri kalanını orada tamamlayacak olması oldu.

"ÇOCUKLAR OKULDAN UZAKLAŞTIRILIYOR"

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "Biz yeni müfredat hakkında gerekli yerleri uyardık. Tamamen bilimsellikten uzak, bilimi bir kenara bırakıp dini eğitime yöneliniyor. Biyoloji dersinden evrim konusu çıkarılmış mesela. Bakın İlahiyat Fakültesine tercihler azaldı... Çocukları okuldan uzaklaştırmaya yönelik kararlar alınıyor" dedi.





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