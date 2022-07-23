Amasya'da kazalar kameraya yansıdı; İşte o görüntüler

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:18

Kentte 3 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Yaralamalı ve ölümlü sonuçlanan kazaların genellikle sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalinden kaynaklandığı görüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü de kaza anlarına ait görüntüleri "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.