Amasya'da kazalar kameraya yansıdı; İşte o görüntüler

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Amasya'da meydana gelen yaralamalı ve ölümlü  trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

DHA
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:18

Kentte 3 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Yaralamalı ve ölümlü sonuçlanan kazaların genellikle sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalinden kaynaklandığı görüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü de kaza anlarına ait görüntüleri "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.

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