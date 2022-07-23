Amasya'da kazalar kameraya yansıdı; İşte o görüntüler
Amasya'da meydana gelen yaralamalı ve ölümlü trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Kentte 3 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Yaralamalı ve ölümlü sonuçlanan kazaların genellikle sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalinden kaynaklandığı görüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü de kaza anlarına ait görüntüleri "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.
Video Haberler
- Bilecik’te manavın etiketi dikkat çekti
- Amasya'da kazalar kameraya yansıdı; İşte o görüntüler
- 'Sokağa inen ayı kamerada'
- Emekli Danıştay hakimine şok karar
- Adana'dan yine çalınmasın diye getirdi Bursa'da çalındı
- Şok eden kedi saldırısı kamerada
- İstanbul'da feci olay: Kamyon gecekondunun üzerine uçtu
- Cip ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- İşte SBK'nin kaldığı hapishane
- Üreticilerden hükümete 'destek' eleştirisi
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte kapalı kapılar ardında konuşulanlar
- İstanbul'dan Türkiye'yi tehdit ettiler!
- Türk Lirası'nda yeni dönem
- Erdoğan ile ilgili dikkat çeken yorum
- Mansur Yavaş’tan Bakan Kurum’a olay yanıt
- Danıştay'dan 'enflasyon' kararı
- 'Camilerimiz yakıldı' iddiasına İBB itfaiyesinden yanıt
- Kokoreç sevenlere kötü haber
- Selvi'nin sicili ortaya çıktı
- Yalıkavak Marina'da yeni gelişme