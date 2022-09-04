Ankara Kanyonda çevre kirliliğine tepki

04 Eylül 2022 Pazar, 17:29

Kıbrıs Köyü Kanyonu, kent merkezine yakınlığı nedeniyle günübirlik piknikçilerin ve kampçıların son yıllarda uğrak noktası haline geldi. Doğal güzelliği ile hem Ankaralıların hem de çevre illerden gelen vatandaşların ilgi odağı olan kanyonda, bazı kişilerin atıklarını bırakıp gitmesi nedeniyle kirlilik oluştu. Kanyonu ziyaret edenler, kirlilikten şikayet ederken Kıbrıs köyünde oturanlar da kanyonda güvenlik önlemleri alınmasını, ziyaretçileri uyarıcı tabela ve broşürlerin asılmasını istedi.