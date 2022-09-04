Ankara Kanyonda çevre kirliliğine tepki

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Ankara'nın Mamak ilçesinde doğasıyla etkileyen Kıbrıs Köyü Kanyonu'nda, kamp ve piknik yapanlardan bazılarının bıraktıkları atıkla kirlilik oluştu. Özellikle hafta sonları ziyaret edilen kanyonda çevreye dağılan çöplerin oluşturduğu kirlilik tepki çekti. Kıbrıs köyü haylkı, belediyenin haftada bir kez kanyonda temizlik yaptığını belirterek, bunun yeterli olmadığını söyledi.

DHA
04 Eylül 2022 Pazar, 17:29

Kıbrıs Köyü Kanyonu, kent merkezine yakınlığı nedeniyle günübirlik piknikçilerin ve kampçıların son yıllarda uğrak noktası haline geldi. Doğal güzelliği ile hem Ankaralıların hem de çevre illerden gelen vatandaşların ilgi odağı olan kanyonda, bazı kişilerin atıklarını bırakıp gitmesi nedeniyle kirlilik oluştu. Kanyonu ziyaret edenler, kirlilikten şikayet ederken Kıbrıs köyünde oturanlar da kanyonda güvenlik önlemleri alınmasını, ziyaretçileri uyarıcı tabela ve broşürlerin asılmasını istedi. 

Ankara Çevre kanyon kirlilik

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