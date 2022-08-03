Ankara'da film gibi olay: Dolandırıcılar dolandırıldı

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Ankara’da ağına düşürdükleri yaşlı adamı, isminin yolsuzluk soruşturmalarında geçtiğini söyleyerek kandıran dolandırıcılar, yaşlı adamın bankadan çektiği parasını almak için tuttuğu taşaron dolandırıcılar tarafından dolandırıldı. Film senaryolarını aratmayan olay ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aydınlatıldı.

DHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:37

Ankara’da tuzağa düşürdükleri 71 yaşındaki M.N.’yi arayan dolandırıcılar yaşlı adama, isminin yolsuzluk soruşturmalarında geçtiğini ve bankadaki parasını çekmesi gerektiğini söyledi.

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Ankara dolandırıcı

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