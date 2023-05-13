Ankara'daki mahşeri kalabalık İmamoğlu çiftinin kamerasında

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Ankara'daki mahşeri kalabalık İmamoğlu çiftinin kamerasında...

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2023 Cumartesi, 10:06

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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