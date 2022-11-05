Annesi aracı park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
Hatay’da bebeği ağladığı için aracını park alanından çıkarmakta zorlanan kadına trafik polisi Emre Y., yardım etti. Polis memuru bir süre kucağında oyladığı bebeği, park alanından çıkan anneye teslim etti.
Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde kafe ve mağazaların yoğunlukla olduğu yol üzerine aracını park eden bir kadın, kısa süre sonra geri geldi. Aracına bindiği sırada bebeğinin ağlaması nedeniyle dikkati dağılan anne, park ettiği yerden çıkamadı.
Bu sırada caddede görevli olan Trafik Şube Müdürlüğü polis memuru Emre Y., durumu fark ederek anne-kızın bulunduğu aracın yanına gitti. Bebeği kucağına alan Emre Y., bir süre oyaladı. Emre Y., aracını park alanından çıkaran anneye bebeği teslim etti.
Durumu fark edip cep telefonuyla kaydeden çevredekiler, polis memuruna teşekkür etti.
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