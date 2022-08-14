Antalya'da kayıp olarak aranan genç, falezlerde ölü bulundu

14 Ağustos 2022 Pazar, 13:10

İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, ailesinin iki gün önce hakkında kayıp ihbarında bulunduğu Oğuz Kaan Caner'in bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Caner'e ait telefon sinyalini aldıkları Konyaaltı Sahili'nde aramalarını yoğunlaştırdı.



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