Antalya'da kayıp olarak aranan genç, falezlerde ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Oğuz Kaan Caner, falezlerde ölü bulundu. Caner'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, ailesinin iki gün önce hakkında kayıp ihbarında bulunduğu Oğuz Kaan Caner'in bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Caner'e ait telefon sinyalini aldıkları Konyaaltı Sahili'nde aramalarını yoğunlaştırdı.
Video Haberler
- Kayıp olarak aranan genç, falezlerde ölü bulundu
- Ev sahiplerine uyarı: Boş evlerinize perde takın
- Yılanı yutamayan kartal, boğulma tehlikesi geçirdi
- Şampiyon milli sporcu, Maltepe'de darbedildi!
- Polisten kaçmak için denize atlayıp 2 kilometre yüzdü
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- Resmi Gazete'de 'AOÇ' kararı
- AKP'deki veriler de YSK'de yokmuş!
- İstanbul'da filmleri aratmayan olay
- Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- '3 karanlık yapı var'
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- İş insanı, otel odasında ölü bulundu
- Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı
- Valilerle AKP yöneticilerinin organize işleri
- Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege'de korkutan deprem
- AKP'den peş peşe istifalar!
- 'Çareyi hakimleri göndermekte buldular'
- 'Bu aklın ülkemize verecek hiçbir faydası kalmadı'
- 'Kılıçdaroğlu üstüne basa basa söyledi'