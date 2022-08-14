Antalya'da kayıp olarak aranan genç, falezlerde ölü bulundu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Oğuz Kaan Caner, falezlerde ölü bulundu. Caner'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA
14 Ağustos 2022 Pazar, 13:10

İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, ailesinin iki gün önce hakkında kayıp ihbarında bulunduğu Oğuz Kaan Caner'in bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Caner'e ait telefon sinyalini aldıkları Konyaaltı Sahili'nde aramalarını yoğunlaştırdı.

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