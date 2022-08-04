Antalya'da nem oranı yüzde 85'e yükselince nem bulutlarıyla kaplandı
Antalya'da yüzde 85'e yükselen nem oranı nedeniyle kentin üzerini nem bulutları kapladı. Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, nemin ve sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde kronik rahatsızlığı olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Geçen hafta hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Antalya'da son günlerde hava sıcaklığı 33 dereceye ulaştı. Sıcak havayla birlikte son 4 gündür nem oranının da yüzde 85'e kadar ulaştığı kenti, özellikle sabah saatlerinde nem bulutları kaplıyor. Nem nedeniyle kentte görüş mesafesi düşerken, kentin silüetini oluşturan Beydağları gözükmüyor. Kenti yukarıdan gören noktalardan bakıldığında ise binalar yalnızca silüet olarak görülüyor. Bazı noktalardan ise denizi görmek imkansızlaştı. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen hava sıcaklığı da artıyor. Sıcak ve nemli havadan bunalanlar serinlemek için denize giriyor.
TANKERDEN SIKILAN SUYLA SERİNLEDİLER
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde parkta oynayan çocukların, belediyenin ağaçları sulamak için kullandığı su tankerden sıkılan suyun altında serinlemeye çalıştığı görüldü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yüksek sıcaklık ve nemin hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.
Bölgenin yüksek kesimlerinde kısa süreli yağış beklediklerini söyleyen Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, ?Yapılan değerlendirmeler sonucunda yüksek orandaki nem devam edecek. Minimum nem oranı gün içerisinde yüzde 65'e kadar düşebiliyor. Maksimum yüzde 85'e kadar ulaşıyor. Sıcaklıklar da 33 derecelere kadar ulaşıyor. Genel itibarıyla bölgemizde kıyı şeridinde yağış beklenmiyor. Nemin ve sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda kronik hastalığı bulunanların dikkatli olması gerekmektedir. Yüksek sıcaklık ve nem hafta boyunca devam edecek dedi
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