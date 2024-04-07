Antalya'nın suyu içilir mi?

07 Nisan 2024 Pazar, 13:43













Eski AKP Kepez Belediye Başkanı ve 31 Mart Yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olan Hakan Tütüncü, yerel seçim vaatlerinde “Antalya’nın musluklarından su içilebilecek” demişti. Bu vaatten sonra akıllara ister istemez “Acaba Antalya’nın musluklarından su içilemez mi?” sorusu düştü. Antalya’nın suyunu kullananlar, içenler bilir, kentin musluklarından akan su kireçlidir. Peki bu kireçli su sağlıksız mıdır, içilemez bir su mudur? Evsel su arıtma cihazı kullanmak gerekli midir?